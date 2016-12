BR-163 Após manobras perigosas, traficante abandona 4,5 toneladas de maconha Os 176 fardos da droga estavam na carroceria do caminhão

Depois de fugir da polícia fazendo manobras arriscadas, traficante abandonou caminhão carregado com 4,5 toneladas de maconha. Apreensão aconteceu ontem de madrugada, durante fiscalização da Polícia Militar (PM) na BR-163, em Douradina.

De acordo com o Dourados News, policiais faziam fiscalização próximo a Vila Vargas, distrito de Dourados, quando deram ordem de parada ao condutor do caminhão que não respeitou e fugiu fazendo manobras perigosas.

Teve perseguição e traficante passou a transitar na contramão e frear bruscamente para que a viatura colidisse na traseira do caminhão. Militares atiraram contra os pneus e momentos depois o veículo rodou na pista e parou com a roda presa no acostamento.

Homem então correu em direção a uma mata e não foi alcançado pelos policiais. Durante vistoria na carroceria do Ford F-4000, militares encontraram 176 fardos de maconha que totalizaram 4.594 quilos da droga.

Entorpecente foi apreendido e encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal, em Dourados.