RODOVIA Após driblar dois bloqueios, traficante foge, mas deixa 660 kg de maconha Criminoso seguia viagem em carro roubado e com rádio clandestino

Fuga cinematográfica de traficante aconteceu por volta das 19h de ontem, na região do Córrego Acogo, em Anastácio. Traficante passou por duas barreiras policiais e ainda conseguiu fugir. No entanto, deixou para trás carregamento de 660 quilos de maconha.

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) que fiscalizavam trecho da rodovia deram ordem de parada ao condutor de Peugeot/308 Griffe, com placas de Curitiba (PR), mas ele não obedeceu e fugiu em alta velocidade.

Durante perseguição, equipe pediu apoio de mais policiais e, perto de pesqueiro, havia outro bloqueio. Porém, mais uma vez o motorista não parou e abandonou o carro alguns quilômetros adiante, somente, porque um dos pneus estourou. O criminoso fugiu a pé por matagal.

No carro, havia 909 tabletes de maconha que totalizaram 660 quilos. Também foi apreendido rádio de comunicação clandestino e constatado pelo chassi que o Peugeot/308 Griffe havia sido roubado no dia 24 do mês passado, em Curitiba. O carro estava com placas falsas. O caso foi registrado para investigação na Polícia Civil da cidade.