Tentativa de homicídio Após discutir com "Mini Roy", rapaz é baleado duas vezes nas costas Vítima foi socorrida e levada para a Santa Casa

Rapaz de 21 anos foi alvo de tentativa de homicídio na madrugada desta quarta-feira, em Campo Grande. Depois de discutir com um homem identificado apenas como "Mini Roy", a vítima foi baleada duas vezes nas costas e precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Apesar dos ferimentos, não corre risco de morte.



De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 04h15, a Polícia Militar foi informada sobre uma pessoa baleada na Rua Coroados, quase esquina com a Rua Tupã, na Vila Piratininga. Chegando ao local, os militares encontraram o jovem caído e sangrando, mas consciente. Ele disse que o autor dos disparos seria o desafeto "Mini Roy".



Ele contou que ambos se desentenderam no local, oportunidade em que o autor saiu, retornando momentos mais tarde com uma arma tipo pistola. Quando os bombeiros chegaram, notaram que além dos dois tiros nas costas, a vítima também estava com ferimento na cabeça. O rapaz foi levado para a Santa Casa. O autor não foi encontrado.