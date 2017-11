Homicídio Após discussão, caminhoneiro é morto com tiro na cabeça Vítima trocou agressões com autor antes de ser assassinada

O caminhoneiro Paulo Ribeiro da Silva, de 49 anos, foi assassinado com tiro na cabeça depois de discussão com o suspeito, identificado como Marciliano Souto da Silva, 35. Os fatos ocorreram na noite de ontem, no Bairro Cristo Rei, em Nova Andradina.

De acordo com a Polícia Civil, a hipótese é de que esta não seria a primeira vez que vítima e autor se desentenderam. Conforme apurado, Marciliano teria invadido o quintal da residência de Paulo, que fica na Rua Franciso de Assis Reinaldth, oportunidade em que começaram a brigar.

Ambos se agrediram com tijolos e pedaço de madeira, até serem separados. A Polícia Militar chegou a ser acionada e conversou com as partes, mas nenhum dos homens foi preso. Cerca de 30 minutos depois, Marciliano chegou de camionete ao local, atirou em Paulo, que caiu ao lado da carreta, e fugiu. O Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil cuida do caso.