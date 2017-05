Tentativa de homicídio Após confusão, homem é esfaqueado na cabeça por jovem de 20 anos Vítima perdeu muito sangue e foi encaminhada até o pronto-socorro

Homem de 46 anos foi esfaqueado na cabeça por um jovem de 20 anos, após confusão em residência no centro de Anastácio. Vítima foi encaminhada até o pronto-socorro de Aquidauana e perdeu muito sangue.

Consta em boletim de ocorrência que o homem, o jovem e uma mulher, estavam ingerindo bebida alcoólica, quando a mulher e a vítima começaram a discutir. Rapaz que estava em companhia dos dois, entrou na briga e acabou esfaqueando o homem na cabeça. Além disso, acertou o rosto e as costas da vítima.

Ferido, o homem fugiu do local pulando o muro e se escondeu em outra casa. A polícia foi acionada no local e ele foi encontrado sangrando muito.

Homem foi encaminhado com urgência até o pronto-socorro de Aquidauana para receber atendimento médico e de acordo com o boletim de ocorrência, vítima passou por procedimentos, mas ainda não recebeu alta.

O autor ficou no local e com a chegada da polícia, foi preso e encaminhado até a delegacia de polícia para prestar esclarecimentos. A faca utilizada no ato foi encontrada no chão da residência.