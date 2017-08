Campo Grande Depois de confusão em festa, jovem

tenta matar outro e acaba preso Apesar dos disparos, vítima não sofreu ferimento

Jovem de 25 anos foi preso depois de perseguir e atirar duas vezes contra outro jovem de 18 anos, ontem (2), no Bairro Parque dos Novos Estados, em Campo Grande. Autor perseguiu a vítima com arma de fogo calibre .32 milímetros, mas não conseguiu atingí-la.

Consta em boletim de ocorrência, que o jovem de 18 anos teve um desentendimento com o autor em uma festa e preferiu sair do local para não aumentar a confusão. De acordo com o relato da vítima, autor o seguiu pela rua em motocicleta e efetuou três disparos contra ele, que conseguiu correr e não foi atingido.

Vítima foi para casa, mas horas depois foi novamente surpreendida pelo autor, que atirou outra vez contra o rapaz que correu para o quintal.

Equipe policial realizou buscas e autor foi localizando na residência da mãe, porém, negou que teria atirado contra o rapaz. Vítima foi até o local identificar o autor e ele então acabou confessando o crime. Arma utilizada foi encontrada no quintal da residência.

Autor foi preso e encaminhado até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), no centro de Campo Grande.