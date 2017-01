Receptador Após comprar moto por R$ 300, rapaz é baleado no peito pela Polícia Militar Sidney teria disparado duas vezes contra sargento de 30 anos

Sargento da Polícia Militar, de 30 anos, reagiu a investida de suspeito e desferiu tiro no peito de Sidney da Silva Gonçalves, de 19 anos. Fato aconteceu no começo da madrugada de hoje, na Rua Pedro Pedrossian esquina com Rua Manoel do Carmo, Bairro Senhor do Divino, em Coxim.

Conforme relato do Militar, ele seguia pela via pública quando se deparou com Sidney tentando ligar motocicleta com as mesmas características de veículo furtado no dia anterior. Diante da situação, policial tentou abordar o suspeito, mas ele sacou arma de fogo do tipo revólver e disparou contra o sargento, que reagiu e efetuou dois disparos em direção a Sidney, que fugiu.

Militar comunicou o caso aos colegas da polícia e equipe da Rondas Tática do Interior (Rotai) localizou o suspeito na Rua Couto Pontes. Ele estava com ferimento no peito, foi socorrido e, sob escolta, levado para o Hospital Regional de Coxim.

Sidney, que foi preso em flagrante por tráfico de drogas, revelou que comprou a moto roubada por R$ 300 e que a negociação se seu na sexta-feira (13) à tarde.