DESENTENDIMENTO Homem é ferido com duas facadas depois de briga de bar A vítima foi socorrida por bombeiros e levada ao hospital

Um homem, de 58 anos, foi esfaqueado na tarde de ontem (20), na zona rural do município de Santa Rita do Pardo, após desentendimento em bar.

Segundo boletim de ocorrência, depois do acontecimento no bar, a vítima foi surpreendida em frente de casa ao sair com sua esposa para conversar com o homem, no mesmo instante, ele sofreu duas facadas na no rosto.

A vítima foi socorrida por bombeiros e levada ao hospital da cidade. O autor do atentado a fugiu e a polícia não descobriu seu paradeiro.