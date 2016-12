CORUMBÁ Homem briga com esposa e joga

bebê de 7 meses no chão Criança foi socorrida pela PM e levada para atendimento médico

Homem de 30 anos jogou bebê de 7 meses no chão na tarde de ontem (9), após discutir com a esposa no Bairro Cristo Rei, em Corumbá. Não foi informado se a criança era do casal ou apenas de um dos adultos.

Conforme divulgado pelo site Diário Corumbaense, a esposa relatou aos policiais militares que depois de uma discussão com o marido, ele deu soco em seu rosto. Logo depois, pegou o bebê que estava em um dos cômodos da casa e o jogou no chão.

A criança precisou ser socorrida com urgência para unidade de saúde. Própria viatura da Polícia Militar encaminhou a vítima para atendimento médico.

O suspeito das agressões foi procurado, mas até a publicação desta matéria ainda não tinha sido localizado. Não houve detalhes do estado de saúde do bebê.