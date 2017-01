TERENOS Após briga, cliente sai de bar,

mas volta armado e atirando Atirador tem 43 anos e fugiu; caso é investigado

Tentativa de homicídio ocorrida em bar, na noite de ontem (21), é investigada na Polícia Civil. Após brigar com outro cliente, homem, de 43 anos, saiu do estabelecimento comercial que fica na Rua Argemiro Francisco de Araújo, na Vila Ferreira, em Terenos, mas logo voltou, armado e atirando.

Conforme Boletim de Ocorrência, testemunhas declararam a policiais militares que o autor dos tiros havia discutido com rapaz, de 26 anos, e ambos entrado em luta corporal.

Depois da briga, o cliente, de 43 anos, saiu do bar, mas voltou minutos depois, com arma de fogo. Três tiros foram disparados na frente do comércio, contudo ninguém foi atingido. O atirador fugiu e policiais fizeram buscas, mas ele não foi encontrado.