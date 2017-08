Trânsito Depois de colisão, carro capota

e duas jovens ficam feridas As vítimas não tiveram ferimentos graves

Duas jovens ficaram feridas após acidente de trânsito, nesta manhã (10), na Rua Pedro Celestino esquina com a Ponta Porã, no Bairro Jardim Tropical, em Dourados.

De acordo com o Dourados Agora, as jovens estavam em veículo Honda Fit, quando por motivos a serem investigados, acabou colidindo com o veículo Celta e capotou na rua.

A condutora do veículo e a passageira do Honda Fit não tiveram ferimentos graves e a motorista do Celta não teve ferimentos. Uma das jovens foi encaminhada até a Unidade de Pronto Atendimento Comunitário (UPA) e a outra para hospital particular.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar estiveram no local.