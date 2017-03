4 disparos Após ameaças, jovem é assassinado

pelo irmão com tiro no rosto Vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos

Wesley Junior de Oliveira Nery, 26 anos, foi morto a tiros pelo irmão depois de ameaçar matá-lo. Crime aconteceu por volta das 11h30 de ontem, na Rua João Pessoa, Bairro Silvino de Barros, em Bandeirantes. Autor é apontado como Weverson Dhony de Oliveira, 24 anos.

Consta no boletim de ocorrência registrado sobre o caso que testemunha relatou que Wesley foi atingido por quatro disparos de arma de fogo, sendo que um dos disparos atingiu o rosto do irmão.

A vítima foi socorrida por familiares e encaminhada para o hospital municipal, de onde foi transferida para a Santa Casa, em Campo Grande. Em razão da gravidade dos ferimentos, rapaz não resistiu e morreu por volta das 22h de ontem.

No interior da casa de Weverson, investigadores encontraram uma sacola plástica contendo 15 cápsulas deflagradas. Já do lado de fora do imóvel foram apreendidos três projéteis deflagrados. Em conversa com vizinhos, estes disseram aos policiais que viram Weverson deixando o local depois de atirar contra o irmão.