Queria namorar Apaixonado, amigo mata mulher a facadas e se mata ao ser cercado pela polícia Homem atirou na própria cabeça e chegou a ser socorrido, mas não resistiu

Shirley Alves, de 32 anos, foi assassinada com facadas no peito e no rosto, ontem à noite, pelo amigo Rodrigo Lisboa, de 31 anos, que se matou diante da chegada da polícia. Homicídio aconteceu por volta das 22h40 de ontem, na casa da vítima, que fica na Rua Tulipa, Bairro Flor do Campo, em Costa Rica.

Conforme divulgado pelo site MS Todo Dia, delegado da cidade, Alexandro Mendes Araújo, relatou que Rodrigo e Shirley eram amigos, mas o homem era apaixonado por ela e queria relacionamento sério. Diante da negativa da mulher, ele então a matou a facadas e depois atirou na própria cabeça.

Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas quando chegou no local, Shirley, que foi esfaqueada no lado esquerdo do peito e no rosto, não apresentava mais sinais de vida.

Polícia então montou força-tarefa para encontrar o autor do crime, que foi localizado na residência de seu tio, na Rua José Ferreira da Costa. Agentes cercaram o imóvel, ocasião em que Rodrigo utilizou uma garrucha calibre .22 para efetuar um disparo contra sua cabeça.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Fundação Hospitalar. Além da intensa hemorragia, ele estava inconsciente e com dificuldades para respirar. Em razão da gravidade, Rodrigo foi transferido para a Santa Casa, em Campo Grande, onde morreu hoje pela manhã.