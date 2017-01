INUSITADO Ao tentar esconder celular, preso

fica 7h com braço entalado em ralo Fato aconteceu na madrugada, em Naviraí

Fato inusitado aconteceu na madrugada de hoje, na cadeia pública de Ivinhema. O detento Alexandre Dias da Silva, 32 anos, ficou com o braço entalado quando tentava esconder celular no ralo do banheiro da cela que ocupava.

De acordo com o portal Tá na Mídia Naviraí, policiais civis foram até o compartimento após serem avisados sobre o incidente e encontraram Alexandre praticamente com todo o braço dentro do buraco.

No primeiro momento, o detento alegou que entalou o braço quando limpava o ralo. No entanto, junto com pedaços de concretos ao redor do buraco havia telefone celular. Diante do flagrante, o preso confessou que tentava esconder o aparelho.

Bombeiros foram chamados e o trabalho de retirada do braço do preso do ralo durou cerca de 3h. Mas, ao todo, Alexandre ficou entalado por 7h, segundo a notícia.