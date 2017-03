Maracaju Ao separar briga, homem é esfaqueado na cabeça, tem crânio perfurado e morre Autor foi identificado e é procurado pela polícia

Alcindo Nunes Lima, de 30 anos, morreu esfaqueado no começo da tarde de ontem. Assassinato aconteceu por volta das 13h, na Rua do Progresso, Bairro Conjunto Egídio Ribeiro, na cidade de Maracaju.

De acordo com o site Maracaju Speed, o homem foi esfaqueado na testa e teve o crânio perfurado por conta do golpe. Ele também foi atingido no tórax e nas costas. Crime aconteceu no momento em que Alcindo tentava separar uma briga.

Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada por testemunha e, no local, militares se depararam com Alcindo sentado em uma cadeira de fio, sendo amparado por um familiar.

A vítima foi socorrida e encaminhada para o pronto socorro, mas ela morreu momentos depois de chegar no local.

Autor do crime, conforme relatos de testemunhas, foi identificado como Tamir Souza da Costa, de 27 anos. Ele fugiu logo após esfaquear Alcindo e agora é procurado pela polícia.