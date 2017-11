Noite de azar Ao procurar moto furtada, homem é roubado duas vezes e hospitalizado Apesar do sufoco, vítima não conseguiu recuperar veículo

Homem de 47 anos morador em Campo Grande passou por momentos de tensão nas últimas horas. Depois de ter a moto furtada, foi roubado duas vezes enquanto procurava pelo veículo. Como se não bastasse os prejuízos materiais, passou mal e precisou ser atendido no Posto de Saúde da Coophavilla II.

Segundo o boletim de ocorrência, os problemas começaram por volta das 23 horas de ontem, quando teve a moto furtada em frente a uma conveniência na Avenida Gunter Hans, perto da Aviação São Luiz. A vítima recebeu a informação de que o autor moraria nas imediações e, já nesta madrugada, decidiu procurá-lo.

Durante a busca, o homem foi abordado por uma travesti e um jovem que se aproximaram e pediram o celular emprestado. Antes que pudesse responder, teve o aparelho tomado pelo jovem que segurava uma faca. Assustado com a situação, passou mal e procurou atendimento, sendo liberado mais tarde.

Depois de sair do posto de saúde, chamou a irmã e o cunhado para continuar com as buscas pelo veículo. Ao se aproximarem do local onde a moto poderia estar, foram abordados por dois homens baixos e magros, que portavam uma arma de fogo. Os autores pegaram o capacete da vítima e o celular do cunhado, fugindo em seguida.