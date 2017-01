JARDIM Ao invés de bombeiros, jovem recorre

à PM e salva filha de engasgo Instruções de salvamento foram repassadas pelo telefone à mãe

Diante da filha já roxa, sem conseguir respirar, jovem, de 20 anos, esqueceu do Corpo de Bombeiros e recorreu à Polícia Militar para salvar a filha que estava engasgada com medicamento. Soldado repassou instruções à mãe e a menina, de um ano e oito meses foi recuperada. Pedido de socorro foi feito pelo telefone de emergência 190. O fato aconteceu em Jardim, na quarta-feira (25) e divulgado ontem no site da instituição.

Conforme as informações, a jovem estava desesperada na ligação e declarou ao militar que havia ministrado medicamento líquido à filha, com uso de seringa, que a criança havia se engasgado e estava roxa. Imediatamente, o soldado Álvaro tentou acalmar a mãe e deu orientações sobre procedimentos de salvamento a serem adotados.

Foi solicitado que a jovem colocasse a criança de bruços sobre um dos braços, apoiado em suas pernas e, em seguida, com a outra mão, desse leves tapas nas costas da menina para desobstruir as vias aéreas. A mulher seguiu as orientações, conseguiu salvar a filha e a levou para atendimento médico. Horas mais tarde, após sair de hospital, a jovem agradeceu ao policial e avisou que a criança estava bem.

Segundo a Polícia Militar, a técnica utilizada para o salvamento da criança consiste na desobstrução de vias aéreas em crianças menores de um ano. “Este foi mais um fato para demonstrar o profissionalismo e a competência dos Policiais Militares deste Batalhão. Independentemente da função que desempenhamos, realizamos nosso serviço com dedicação e vontade”, elogiou o Sargento Maciel, referindo-se ao atendimento prestado pelo colega de trabalho.

A orientação é que em situações como essa o Corpo de Bombeiros está devidamente preparado para o atendimento pelo número de telefone 193.