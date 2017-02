PASSIONAL Ao evitar que mulher fosse esfaqueada, homem leva golpe no tórax Vítima, de 36 anos, teve grave ferimento e foi levada à Santa Casa

Inquérito policial foi aberto para investigar tentativa de homicídio ocorrida ontem (23), em casa que fica na Rua Simões, no Parque Novos Estados, em Campo Grande. Ao evitar que conhecida fosse esfaqueada pelo ex-marido, homem, de 36 anos, levou golpe no tórax.

Conforme apurado por policiais civis, Luis Carlos, de 31 anos, não aceitava o fim do casamento, por isso, em episódio de briga, tentou esfaquear a ex. Conhecido do casal que estava no momento do desentendimento, interferiu na situação, lutou com Luis e acabou atingido com golpe no tórax.

Inicialmente, a vítima foi levada para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Nova Bahia, mas, por causa da gravidade do ferimento, foi transferida para a Santa Casa.

O autor do crime, segundo familiares, é usuário de drogas e está em liberdade condicional. Ele não foi encontrado por policiais. Apesar de o casal não estar mais junto, a mulher continuava morando na mesma casa que Luis, mas planejava mudança.