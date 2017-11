Três Lagoas Durante conserto, macaco sai do lugar,

carro cai e mata homem esmagado Vítima iria arrumar escapamento de carro que foi danificado em buraco

Mauro Maciel dos Santos, 39, morreu esmagado após o carro que consertava cair sobre ele, na noite de ontem (23), por volta das 21h, no Bairro Novo Ipanema, em Três Lagoas. Vítima tentava consertar o escapamento do veículo, que foi danificado em buraco.

De acordo com boletim de ocorrência, a esposa da vítima informou à polícia que Mauro havia pego o carro do patrão emprestado, um Renalt Megane, com placas de Lucelia (SP), mas quando chegou em casa, foi consertar o escapamento do veículo, que foi danificado ao cair em um buraco.

Ainda conforme a esposa, Mauro colocou o macaco para erguer o veículo e depois deitou embaixo do carro para terminar de consertar. Foi quando o macaco se deslocou e toda a estrutura do carro caiu sobre o peito da vítima. Segundo a esposa, ela pediu ajuda dos vizinhos que socorreram Mauro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, porém, a vitíma já estava sem vida. A perícia foi acionada para apurar as causas do acidente e caso será investigado pela polícia.