Dourados Ao chegar em casa, jovem é rendido, roubado e esfaqueado por bandidos Vítima precisou ser encaminhada até o hospital mais próximo

Jovem de 21 anos foi surpreendido por bandidos, agredido e ficou refém por alguns minutos, na tarde de ontem (31), ao chegar na residência onde mora, no Bairro Jardim Rasslem, em Dourados. Bandidos roubaram o valor de R$ 2 mil dos pais da vítima e conseguiram fugir.

De acordo com informações de boletim de ocorrência, jovem chegou em casa por volta das 17h, em uma motocicleta Honda Biz, prata, quando abriu a porta da casa e foi surpreendido por dois criminosos. Ele foi agredido com um golpe na cabeça e desmaiou. Ao acordar, percebeu que estava com as mãos amarradas e os criminosos tentavam tirar a televisão da sala.

Quando o jovem tentou impedir os criminosos, um deles agrediu a vítima com uma facada na mão. Marginais tentaram roubar a moto da vítima, mas ela jogou a chave embaixo do sofá e os criminosos não conseguiram encontrar. Após os bandidos fugirem, a vítima chamou os vizinhos, que acionaram a polícia.

Conforme relatos do rapaz, um dos criminosos aparentava ter 26 anos, era moreno, usava shorts jeans, camiseta branca e tinha uma tatuagem de escorpião na mão direita. O comparsa aparentava ser mais novo, cerca de 20 anos, moreno, alto, usava shorts tactel verde e camiseta escura, usava também um brinco grande.

A Polícia Militar realizou rondas pelo bairro para localizar os suspeitos, mas ninguém foi localizado.