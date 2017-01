Miranda Ao brigar com guarda, idoso acaba agredido em rodoviária A vítima esta internada no hospital com ferimentos pelo corpo

20 JAN 2017 Por BRUNA AQUINO 11h:33

Saiba Mais Após brigar na semana passada, rapaz é executado a tiros Idoso de 67 anos foi agredido na noite de ontem (19) após uma briga com um guarda na rodoviária de Miranda. O motivo da briga seria um desentendimento com o lixo jogado no chão. Segundo boletim de ocorrência, o guarda de 55 anos informou aos policiais que o idoso estava espalhando lixo pelo chão da rodoviária e ao questiona-lo foi agredido por um pedaço de madeira de 60 cm. Em sua defesa tomou a madeira do idoso e começou a agredi-lo. A vítima foi encaminhada para o hospital mais próximo onde esta internado com fraturas nos braços e corte na cabeça, precisando realizar pontos cirúrgicos para fechar o ferimento. O autor teve ferimentos leves e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia para demais esclarecimentos.

