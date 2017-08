Fátima do Sul Ao atropelar capivara em avenida,

grávida de cinco meses fica ferida Animal sobreviveu e fugiu para a mata

Mulher de 35 anos ficou ferida ao atropelar capivara, ontem (9), na Avenida Presidente Vargas, em Fátima do Sul. Mulher está grávida de 5 meses e teve ferimentos leves.

Segundo informações do Vicentina Online, mulher seguida em motocicleta Biz, quando não viu e atropelou a capivara. O Corpo de Bombeiros esteve no local para socorrer a vítima, que foi encaminhada até o hospital em Fátima do Sul. Ela teve apenas ferimentos leves.

Apesar do impacto, animal sobreviveu e fugiu para a mata.