BR-163 Ao atender acidente, socorrista

descobre morte de pai em rodovia Pastor era pai de uma integrante da equipe de socorro

Técnica de enfermagem que trabalha em equipe de socorro da concessionária CCR MSVia teve a triste missão, na manhã de ontem (7), de atender o acidente em que seu pai morreu. O pastor Rubens Moreira, de 55 anos, estava em uma moto que colidiu em caminhonete, onde estava o prefeito de Coxim, Aluizio São José.

Segundo informações do site Dourados Agora, quando chegaram no local, colegas da técnica de enfermagem souberam que a vítima do acidente era o pai da funcionária. A equipe consolou a socorrista, que ficou muito abalada.

O ACIDENTE

O pastor Rubens morreu na manhã de hoje, em acidente na BR-163, em São Gabriel do Oeste. A vítima que estava em uma motocicleta colidiu em caminhonete onde viajava o prefeito de Coxim, Aluízio São José (PSB). O pastor morreu no local, o prefeito e o outros dois ocupantes da caminhonete não sofreram ferimentos.

Segundo o site Edição MS, o acidente aconteceu em trecho da rodovia que é duplicado. O pastor estava em uma motocicleta XTZ com placas de Rio Verde e seguia na pista da direita quando a caminhonete Hilux, onde estava o prefeito, tentou ultrapassagem pela pista da esquerda.

À reportagem, o prefeito afirmou que o motociclista tentou fazer um retorno invadindo a pista da esquerda. Ele ainda disse que o motorista tentou evitar a colisão jogando o veículo para o canteiro, mas a moto atingiu a roda da caminhonete.

Rubens Moreira era pastor há 12 anos na Igreja Jerusalém Avivamento e estava a caminho de uma fazenda, onde levaria a Santa Ceia para um membro.

O prefeito de Coxim seguia para Campo Grande, onde participaria de uma agenda com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB). A perícia esteve no local para apurar as causas do acidente.