TEMPO Aniversariante do dia, Capital

tem calor de 34ºC à tarde Em algumas cidades do Estado, máxima será de 38ºC

Mato Grosso do Sul amanheceu registrando 19ºC, em média, no Estado. Mas conforme Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), máxima deve chegar a 38ºC à tarde em algumas cidades do interior.

Aniversariante do dia, Campo Grande amanhece com 23ºC e a tarde, calor atinge cidade com 34ºC. Haverá baixa umidade do ar e sem previsão de chuva.

No interior, nas cidades de Dourados, Corumbá, Três Lagoas e Ponta Porã, névoa seca deve encobrir o céu pela manhã, mas sol logo aparecerá. Máxima pode chegar a 38ºC.