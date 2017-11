Perto do ônibus Alunos são suspeitos de causar explosão em escola Alguns estudantes foram atingidos por estilhaços da vidraça que se rompeu

A Polícia Civil de Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, investiga explosão ocorrida no final da tarde de ontem, ao lado de um ônibus escola em frente à Escola Municipal João Carlos Pinheiros Marques, na Vila Áurea. A suspeita é de que dois alunos da sétima e um da sexta série tenham acionado o artefato. As janelas do veículo se romperam e os estilhaços atingiram outros estudantes.



Conforme boletim de ocorrência registrado na 1ª Delegacia de Polícia, a motorista do ônibus, de 41 anos, disse que chegava à unidade de ensino para buscar crianças, quando houve a explosão ao lado do veículo. A inspetora da escola afirmou ter imagens do circuito interno de segurança que mostram a ação dos três menores e vai entregá-las à polícia. Apesar do susto, ninguém se feriu com gravidade.