Educação Alunos e professores da Capital recebem prêmio em Olimpíada de Matemática Três alunos de escolas municipais garantiram o pódio da classificação

Alunos e professores da Rede Municipal de Ensino (Reme) receberam nessa semana premiações referentes as provas da Olimpíada Brasileira de Matemática (OBMEP) do ano passado. A cerimônia de entrega foi no Teatro Glauce Rocha, localizado na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande. Ao todo, 21 alunos foram classificados e sete professores participaram da premiação.

Na cerimônia foram entregues dezoito medalhas de bronze, duas medalhas de prata e uma de ouro. Os alunos ganhadores foram Rafael Aparecido Rodrigues, da Escola Aldo de Queiroz, em primeiro lugar. Kaike Paião Ormande da Silva, da Escola Domingues Gonçalves Gomes, em segundo e Kevin Queiroz Campião, da Escola Luís Antônio de Sá Carvalho, em terceiro.

Os professores da Reme que receberam menção honrosa foram: Ana Grellmann, Anselmo de Souza Filgueira, Dirceu Antônio Barbosa, Elisany Oliveira Lopes Rodrigues, Flávio Júnior Zanardo, Gizella Silva Correa e Rosa Soares Obregon.

A Secretária Municipal de Educação, Elza Fernandes Ortelhado, ressaltou o apoio que a Reme ofereceu aos alunos que participaram de olimpíadas e ressaltou a importância da participação dos alunos nestas competições.

OBMEP

A Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas tem o objetivo de difundir, entre alunos e professores, a importância de estudar Matemática. A OBMEP, assim como as Olimpíadas esportivas têm seus ganhadores, que podem servir de incentivos para que outros alunos se dediquem ainda mais ao estudo da Matemática.