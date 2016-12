ACIDENTE Alcoolizado e sem capacete, motociclista bate em poste de energia e morre Vítima foi levada para hospital, contudo não resistiu

O motociclista Wellington de Souza Silva, 20 anos, morreu depois de bater a moto que conduzia em poste de energia, em estrada vicinal da região do sítio Lazer Pesca da Barra, no município de Terenos. O acidente aconteceu por volta das 15h de ontem e a vítima morreu cerca de 1h30min depois.

De acordo com Boletim de Ocorrência, tio de Welligton contou para policiais que o sobrinho conduzia moto 150 cilindradas quando se envolveu na colisão. Primo do jovem que o acompanhava em outra moto, à frente, voltou ao local depois de ouvir forte barulho e encontrou Wellington ferido. O motociclista não usava capacete e bateu a cabeça no poste. Segundo o tio, o jovem havia feito consumo de bebida alcoólica.

Chamado para socorrer o sobrinho, o tio resgatou Wellington em caminhonete e no meio do caminho encontrou socorristas que haviam sido acionados. A vítima foi levada de ambulância até unidade de saúde da cidade, contudo morreu cerca de 1h30min depois.