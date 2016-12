BR - 262 Agropecuarista é preso em flagrante usando carteira de habilitação falsa Ele confirmou aos policiais que havia comprado o documento

Agropecuarista de 65 anos foi preso ao ser flagrado com uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa na madrugada de hoje em Água Clara. Ele afirmou ter comprado o documento por R$ 1 mil.

Próximo a um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-262, o motorista foi abordado conduzindo um Chevrolet Vectra, com placas de Jaraguari. Ao apresentar a CNH, os militares desconfiaram da autenticidade do documento, que apresentava datas válidas.

Em consulta no sistema, foi constatado que ele estava com documento com validade vencida desde janeiro de 2014. Ele confessou ter comprado.

Ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal de Três Lagoas. Veículo foi apreendido e o condutor indiciado pela prática do crime de uso de documento falso, cuja pena prevista é de até 6 anos de prisão.