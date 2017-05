MS-306 Agrônomo morre atropelado ao parar

para fazer necessidades em rodovia Engenheiro olhou apenas para um lado da pista e atravessou

O engenheiro agrônomo Valdeir Fernandes de Oliveira, 24 anos, morreu depois de ser atropelado por caminhão. Acidente de trânsito aconteceu ontem no km 48 da MS-306, na cidade de Cassilândia.

Testemunhas relataram para a polícia que veículo Siena, ocupado por Valdeir e amigos da vítima, seguia pela rodovia, sentido Chapadão do Sul / Cassilândia. Durante o deslocamento, a vítima pediu ao condutor para parar o carro porque precisava fazer necessidades fisiológicas, ocasião em que o motorista parou o automóvel no acostamento, na margem esquerda da rodovia, na entrada de uma propriedade rural.

Valdeir estava sentado no banco da frente do passageiro e, ao sair do carro, olhou apenas para um dos lado da pista e atravessou, momento em que foi atropelado pelo caminhão que seguia no sentido contrário.

Caso foi registrado como morte a esclarecer e será apurado pela Polícia Civil.