Execução Agricultor é cercado por pistoleiros

e morto a tiros na fronteira Ao ser baleado, vítima perdeu o controle do veículo

Identificado como Teodoro Cano Alonso, de 44 anos, foi morto a tiros após ser cercado por pistoleiros, nesta manhã, na região central de Pedro Juan Caballeiro, cidade paraguaia que faz divisa com Ponta Porã.

Segundo informações do Porã News, vítima estava em uma camionete Toyota Hilux prata, quando foi cercado por pistoleiros que estavam em uma motocicleta.

Criminosos realizaram vários disparos contra a vítima que, insconsciente, perdeu o controle da direção do veículo e bateu no muro de uma residência. Vítima não resistiu aos ferimentos e antes do socorro chegar, morreu no local.

Pistoleiros conseguiram fugir na motocicleta e ainda não foram localizados. Conforme a polícia, suspeita é que o crime possa estar relacionado com o tráfico de drogas na região da fronteira.