MS-295 Agesul chega em asfalto prejudicado

e avaliará se será ou não interditado Galerias foram rompidas com enxurrada e moradores temem isolamento

Trecho que cedeu com as chuvas na MS-295, próximo a Paranhos, já recebe visita da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) para avaliar prejuízo na rodovia, só então poderá afirmar se será ou não interditada. Preocupação dos moradores seria com o total bloqueio da estrada, que os deixariam inacessíveis às demais regiões de Mato Grosso do Sul.

Conforme o secretário de obras da cidade, Levi Aparecido, Estado foi acionado no começo da tarde e, ao que tudo indica, trecho será interditado, pois oferece riscos para quem seja trajeto por ali.

“No local onde desmoronou está funcionando apenas um lado da pista e está bem perigoso. O engenheiro também irá avaliar para saber a situação e começarmos as obras de recuperação o mais rápido possível”, disse ao Portal Correio do Estado.

Ainda de acordo com o secretário, foi constatado que duas galerias foram destruídas com a força da enxurrada e asfalto foi prejudicado.