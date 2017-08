ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Agentes comunitários e de saúde protestam contra atraso no pagamento de incentivo Deputado estadual (PSDB) respondeu que repasse foi feito ontem (2)

Agentes comunitários de saúde e de combate a endemias protestaram hoje, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, contra atraso no pagamento do incentivo financeiro que recebem conforme a produtividade.

O benefício é prerrogativa do governo do Estado e, de acordo com o líder do partido do Executivo na Casa, deputado Beto Pereira (PSDB), o valor já foi repassado.

"Foi pago ontem. Realmente estava atrasado, mas pagamos ontem, porém eles ainda não viram. Vai cair na conta deles em 48 horas", garantiu.