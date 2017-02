PRESÍDIOS Agente penitenciário assume comando da Agepen no lugar de Ailton Stropa Novo diretor se reuniu hoje com o governador Reinaldo Azambuja

O agente penitenciário Aud de Oliveira Chaves, assume interinamente o cargo de diretor-presidente da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen). Ele se reuniu hoje com o governador Reinaldo Azambuja.

O servidor de carreira do sistema penitenciário estadual ocupará vaga deixada por Ailton Stropa, que estava no cargo desde abril de 2015.

O novo diretor-presidente declarou que assume a instituição com algumas metas prioritárias, entre elas a questão da ressocialização dos internos, que atualmente tem sido implementada no sistema penitenciário de Mato Grosso do Sul.

“Essa é a primeira vez na história da Agepen que um servidor da carreira penitenciária assume a presidência. Por isso espero contar com o apoio de todos os colegas para realizar uma boa gestão, mesmo que interinamente”, destacou.

PERFIL

Chaves é servidor da Agepen desde 1999, ingressou na carreira de agente penitenciário no ano de 2001, através de concurso público, na área de Segurança e Custódia. Formado em Tecnólogo de Segurança no Trabalho, possui especialização em Gestão Penitenciária e Gerenciamento de Crises, além de ter participado de diversos cursos de aperfeiçoamento na área penitenciária.

Em 17 anos, o agente penitenciário Aud de Oliveira Chaves já atuou como chefe de equipe de plantão e em chefias de Disciplina e de Segurança, além de ter sido por cerca de quatro anos diretor-adjunto do Instituto Penal de Campo Grande, presídio onde respondeu também pela direção, em caráter de substituição legal. Respondeu, ainda, como chefe do Setor de Transportes da Agepen, função que ocupava até sua nomeação como diretor-presidente da Agepen.

MUDANÇA

Ao Portal Correio do Estado, Stropa declarou que

a decisão foi motivada por conta das investigações da Operação Girve, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). “Gostaria de deixar o [cargo] governo para que todas as apurações fossem feitas sem minha presença, para não ter nenhum tipo de influência”, declarou.

No dia 27 de janeiro, policiais e promotores do Ministério Público cumpriram mandados de busca e apreensão na sede da Agepen e na casa de diretores, inclusive de Stropa. “Estou me colocando à disposição do MPE”, pontuou.

AÇÕES

No dia 23, diretores de dois presídios de Corumbá foram presos na Operação Xadrex. Eles integrariam grupo criminoso que traficava drogas e ainda cometia crimes como corrupção, peculato e falsidade documental.

Quatro dias depois, na sexta-feira, houve desdobramento e a ação, denominada Girve, teve como alvo diretores da Agepen em três cidades, investigados por corrupção. A ação é resultado de investigação que apura ilegalidades durante o Curso de Treinamento para Intervenção Rápida, Contenção, Vigilância e Escolta (Girve).