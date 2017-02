Segurança Agente assume comando da Agepen

e superintendente pede para sair Servidor de carreira há 16 anos, Aud será o novo diretor-presidente

Saiba Mais Agente penitenciário assume comando da Agepen

Foi empossado interinamente, nesta quarta-feira, como novo diretor-presidente da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) o servidor de carreira Aud de Oliveira Chaves, que há 16 anos atua como agente penitenciário. Durante a posse, o secretário de segurança, José Carlos Barbosa informou que o superintendente da Sejusp e ex-diretor da Agepen, Deusdete de Oliveira, pediu exoneração.

A nomeação de Aud deve ser publicada amanhã no Diário Oficial do Estado (DOE) e será pelo prazo de 90 dias. Para o secretário de segurança, a experiência do agente que agora virou diretor deve contribuir para “um bom trabalho na ressocialização e manutenção da custódia dos presos”.

O novo diretor relembrou que a nomeação de um servidor de carreira para comandar a agência era reivindicação antiga da categoria. “Nomear um servidor de carreira é grande passo. Estamos selecionando equipe com pessoas técnicas e seremos transparentes ao escolher o servidor correto”, disse sobre a composição dos cargos de chefia da Agepen.

PEDIU PARA SAIR

O troca-troca na segurança do Estado não ficou só na Agepen. O coronel da Polícia Militar e ex-diretor da Agepen, Deusdete de Oliveira, pediu exoneração do cargo que ocupava na Superintendência da Sejusp.

De acordo com o secretário Barbosinha, o pedido ocorreu em razão da gestão de Deusdete na época em que ficou na Agepen, até 2013, ser alvo de investigação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco). A apuração descobriu rombo de R$ 17 milhões e corrupção na agência.

Mesmo com o pedido de demissão, o coronel continuará na Sejusp porque é responsável por ações de integração entre as forças policiais do Estado com Mato Grosso e Goiás. Não há previsão de quando ele deixará o cargo e quem será o substituto.

Outra mudança também irá ocorrer no comando da Polícia Militar. No próximo dia 16, o coronel Jorge Júdice deixará o cargo porque se aposenta. Quem assume a corporação é o coronel Waldir Ribeiro, que atualmente está no comando metropolitano da cidade.