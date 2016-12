Depois de 5 dias Adolescentes que estupraram criança

de 10 anos são liberados de delegacia Criança também foi embriagada e adolescentes vão esperar vaga em Unei em liberdade

Adolescentes de 15 e 16 anos, apreendidos depois de embriagar e estuprar menino de 10 anos, foram liberados da delegacia por ordem judicial, em Coxim. Eles só poderiam permanecer na unidade policial por cinco dias e devem aguardar em liberdade até que haja vaga em uma Unidade Educacional de Internação (Unei).

Crime aconteceu no dia 1º de dezembro, na residência do adolescente de 16 anos, que estava sozinho em casa por conta de viagem da mãe. Dupla embebedou a criança com vodca e cachaça, no bairro Santa Maria.

Mistura teria feito o menino vomitar, sendo justificativa para banho que resultou na agressão sexual.

Criança foi encontrada pelo padastro, que entrou na residência ao ver a bicicleta do enteado no quintal da casa. Menino estava em estado de coma alcoólico e foi encaminhado ao Hospital Regional Álvaro Fontoura, onde médicos confirmaram o crime sexual e intoxicação por bebidas.

Menino recebeu alta hospitalar e terá acompanhamento psicológico junto com a família.

Em depoimento, somente o mais velho admitiu o crime ao se aproveitar da ausência da mãe que estava viajando. Ela será responsabilizada por deixar o filho sozinho em casa, com acesso a bebida alcoólica.

Os dois aguardavam, na delegacia da cidade, transferência para Unidade Educacional de Internação (Unei) determinada em audiência de custódia na sexta-feira (2)