Violência Adolescentes embriagam e

estupram criança de 10 anos Um dos menores aproveitou a ausência da mãe, que estava viajando

Dois adolescentes, de 15 e 16 anos, foram apreendidos depois de embriagar e estuprar menino de 10 anos. Crime aconteceu no final da tarde de ontem, em residência na Rua dos Castilhos, Bairro Santa Maria, em Coxim.

De acordo com Edição de Notícias, crime foi descoberto porque a mãe da vítima estranhou a demora do filho em voltar da escola. Ela e o marido, padrasto da criança, se dividiram e saíram em busca do garoto, ocasião em que o homem encontrou a bicicleta do estudante.

Ao entrar no imóvel, o padrasto se deparou com o enteado deitado na cama, dopado pelo efeito da bebida alcoólica. Ele imediatamente foi levado ao Hospital Regional Álvaro Fontoura, onde está internado em estado grave. Na unidade de saúde, médicos confirmaram o crime sexual e a intoxicação por conta das bebidas.

Para a polícia, a vítima relatou que se lembrava apenas de ter sido obrigada a ingerir bebida alcoólica.

Equipes do Serviço de Investigação Geral (SIG) e perícia estiveram na residência onde apreenderam duas garrafas de bebida, sendo uma de vodca e outra de cachaça, além de copos, duas camisinhas e uma cueca.

Adolescente de 16 anos foi apreendido por policiais da Rondas Ostensivas e Táticas do Interior (Rotai) e levado para a delegacia, acompanhado da mãe, que viajava no momento do crime.

Na unidade policial, menor relatou que aproveitou a ausência da mãe para cometer o estupro. Ele disse praticou o ato depois de dar banho no garoto embriagado e após a vítima vomitar na cama onde estavam deitados.

Infrator confessou ainda que o crime sexual contou com a participação de um colega de 15 anos, que foi encontrado e apreendido, mas negou qualquer envolvimento. Menor alegou que foi embora e não teve participação no caso.

Os dois foram apreendidos por ato infracional equiparado a estupro de vulnerável. Já a mãe que viajava no momento do crime será responsabilizada por deixar o filho sozinho em casa, com acesso livre a bebida alcoólica.