Violência Adolescente morto em Unei teria

estuprado criança de 6 anos O estupro pode ser considerado a causa da morte do adolescente

Adolescente morto em Unei na última quarta-feira (22) teria estuprado uma criança de 6 anos, no município de Paranaíba. Ele foi morto enforcado por dois colegas em alojamento da Unei durante à noite.

De acordo com informações do Rádio Caçula, a morte do adolescente teria sido motivada por vingança do ato infrancional que adolescente teria cometido no passado.

Ainda conforme o site, adolescente contou com ajuda de um amigo para estuprar a criança.

Conforme o site, a mãe da menina chegou em casa, encontrou a criança deitada na cama sem as roupas e os criminosos no banheiro, tomando banho. A mãe então perguntou à menina o que havia acontecido e ela contou todos os detalhes do ato.