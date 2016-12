MUNDO NOVO Adolescente morre depois de

tentativa de sequestro de família Um dos comparsas fugiu e outro foi entregue pela mãe na delegacia

Adolescente de 16 anos morreu ao trocar tiros com a polícia, depois de participar de tentativa de sequestro de produtor rural, esposa e filha em Mundo Novo. Crime ocorreu no Bairro São Jorge.

Policiais militares foram informados, ontem (22), sobre a tentativa de sequestro da família. No local, o grupo fez suas vítimas de escudo para conseguir fugir em caminhonete. Eles seguiram sentido a BR-163. Foram levados no veículo, o produtor rural e sua esposa. A filha permaneceu como refém no imóvel.

Durante perseguição, houve troca de tiros dentro do veículo e, próximo à área do Exército, os suspeitos entraram em mata. Houve pedido para que policiais de folga reforçassem as buscas, que terminaram com viatura alvejada.

Na troca de tiros, um dos participantes no crime foi atingido. Mesmo com solicitação de socorro do Corpo de Bombeiros, morreu na mata um adolescente de 16 anos que estava com duas armas. Seus comparsas, de 14 e 26 anos, conseguiram fugir. Porém, a mãe do adolescente o apresentou na delegacia. O nome não foi divulgado.

Foram recuperadas pelos policiais uma moto, joias e celulares das vítimas. O suposto mandante do crime cumpria pena por roubo e saiu há poucos dias da cadeia. Ele permanece foragido.