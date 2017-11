Tráfico Adolescente é flagrado com 12 kg de maconha Droga seria entregue em uma praça no Aero Rancho

Um adolescente de 15 anos e um homem foram presos na madrugada de hoje pelo tráfico de 12,5 quilos de maconha, no conjunto Aero Rancho, região do Anhanduizinho. O flagrante foi feito após denúncia anônima, de que os traficantes estavam na praça no bairro.



As prisões foram efetuadas durante estágio do curso de patrulhamento tático do Batalhão de Choque, por volta da 1h50. Após a denúncia, a equipe foi ao local indicado, na rua Antônio de Albuquerque e viram quando um carro estacionou e um jovem se aproximou do condutor. Em seguida, ele entrou em uma casa e voltou carregando uma mala.



Neste momento, os policiais se aproximaram. O condutor conseguiu escapar. O rapaz era adolescente de 15 anos e, dentro da mala, carregava 21 tabletes, totalizando 12,5 quilos de maconha. Na casa foi preso Adriano Caetano Ferreira Melgarejo, 23 anos, que relatou que outra pessoa seria proprietária da droga. O suspeito indicado não foi encontrado.