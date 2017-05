Tentativa de homicídio Adolescente é baleado no pé

durante conversa com amigos Veículo e autor dos disparos não foram identificados

Adolescente de 16 anos foi baleado no pé enquanto conversava com amigos ontem (3), no Bairro Conjunto Padre Ernesto Sassida, em Corumbá. Vítima foi socorrida pelos Bombeiros e encaminhada até uma unidade de atendimento.

Segundo informações dos militares, adolescente estava com amigos conversando quando veículo ainda identificado parou próximo ao local e o condutor começou a disparar vários tiros em direção ao chão e perto dos jovens.

Um dos disparos acertou o pé direito do adolescente, que foi encaminhado para o pronto socorro municipal de Corumbá, onde recebeu atendimento médico.

Autor dos disparos e o veículo não foram identificados.