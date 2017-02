LAGUNA CARAPÃ Adolescente é assassinado enquanto participava de velório Ele foi atingido com facada no peito depois de discutir com cunhado

20 FEV 2017 Por MARESSA MENDONÇA 14h:43

Garoto foi morto enquanto participava de velório - Laguna Informa Garoto de 17 anos morreu, no domingo (19), depois de ser atingido com facada no peito enquanto participava de velório, na aldeia indígena Guaimbé, em Laguna Carapã. O suspeito pelo crime é cunhado dele e foi preso no local. Segundo informações do site Laguna Informa, o crime aconteceu por volta das 6h, quando Sérgio Souza Vieira, de 27 anos, questionou se o adolescente estava agredindo a irmã dele. Os dois discutiram e o garoto negou a acusação. Vieira deixou o local, mas voltou pouco tempo depois e acertou o adolescente com um golpe de faca. O garoto morreu antes da chegada do socorro. Testemunhas contiveram o suspeito até a chegada da polícia. Vieira foi levado para o 1º Distrito Policial e será indiciado por homicídio. As informações são do site Laguna Informa.

