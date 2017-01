A mando do ex-marido Adolescente é apreendido e diz que matou mulher em troca de arma Mulher foi morta a mando de ex-marido em dezembro, em Paranaíba

Adolescente de 15 anos foi apreendido hoje por suspeita de ter matado a tiros Fernanda de Andrade Oliveira, de 23 anos, a mando do ex-marido da vítima, Osmar de Campos, 53. Crime aconteceu no dia 19 de dezembro, em Paranaíba.

Vítima foi morta em frente de casa, enquanto conversava com uma prima e uma amiga. Adolescente chegou ao local, efetuou os disparos e fugiu no carro do ex-marido da jovem.

Delegada titular da Delegacia de Atendimento à Mulher (Dam) do município, Eva Maira Cogo da Silva, disse ao Portal Correio do Estado que com informações de testemunhas e após investigações, polícia identificou o adolescente.

Ele foi ouvido na delegacia, confessou o crime, mas foi liberado porque já havia passado o período de flagrante. Porém, delegada representou pela apreensão preventiva do menor infrator e ele foi apreendido hoje, em sua residência.

Segundo versão do adolescente, ele o ex-marido da vítima eram amigos e o suspeito, que não aceitava o fim do relacionamento com a jovem, prometeu dar uma arma para o adolescente em troca do assassinato da esposa.

Ex-marido continua foragido e, segundo a delegada, polícia está em busca do rapaz, mas informações não serão mantidas em sigilo para não atrapalhar as investigações.

O CASO

No dia do crime, Fernanda estava em frente de casa conversando com uma prima e uma amiga, quando adolescente chegou atirando. Ela foi atingida por dois tiros e morreu no hospital.

Testemunhas disseram que o suspeito estava de capacete e que, na fuga, teria entrado no carro que pertence ao ex-marido da jovem.

Familiares disseram que Fernanda morou pouco tempo com o suspeito e havia decidido pela separação recentemente. Ele não aceita o fim da relação.