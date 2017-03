POLÍCIA INVESTIGA Adolescente de 17 anos é encontrado morto com tiro no pescoço em estrada vicinal Vítima era usuária de drogas e polícia investiga motivações do crime

5 MAR 2017 Por GLAUCEA VACCARI 13h:42

Corpo foi encontrado em estrada vicinal - Ivinotícias Mateus Souza Melo, 17 anos, foi encontrado morto com tiro no pescoço, na manhã de hoje, em estrada vicinal de acesso a rodovia MS-276, em Amandina, distrito de Ivinhema. De acordo com o Jornal da Nova, pessoas que passavam pelo local encontraram o corpo e acionaram a Polícia Militar. Polícia Civil e equipe da perícia foram ao local. Com o corpo foi encontrada porção de drogas e suspeita é que crime tenha ocorrido durante a madrugada. Pai da vítima disse aos policiais que que vítima era usuário de drogas e “dava muito trabalho”. Nenhum suspeito foi identificado e crime está sendo investigado.

Leia Também