Corumbá Adolescente de 16 anos furta casa e

é entregue pelo pai na delegacia Jovem teria participado de crime junto com outros dois jovens

Adolescente de 16 anos foi entregue pelo próprio pai na delegacia após participar de um furto nessa semana, em residência na cidade de Corumbá. Com o adolescente, outros dois jovens de 18 e 20 anos também participaram do ato.

Segundo informações do Capital do Pantanal, vítima de 23 anos passou o final de semana fora de casa e sentiu falta dos pertences de valor que havia deixado. De acordo com a madrasta da vítima, um rapaz ligou na residência e informou que um carro deixou a mochila com os objetos roubados em rua no Bairro Aeroporto.

Vítima foi até o local para buscar os objetos roubados e foi agredida pelo adolescente com pedradas. O comparsa jogou a mochila para a vítima e saiu correndo.

A polícia foi acionada e rondas foram realizadas para a captura dos autores. Os dois comparsas foram detidos e o menor de 16 anos que estava foragido, foi levado até a delegacia pelo pai.