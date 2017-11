3º Homicídio Adolescente de 16 anos é morto com tiro no rosto em Dourados Este é a terceira morte violenta registrada desde a madrugada em Dourados

Adolescente identificado como João Vitor da Silva Ramos, de 16 anos, foi morto com tiro no rosto no início da manhã deste domingo, no bairro Altos do Alvorada II, em Dourados. A vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos. Não há informações sobre as circunstâncias dos fatos, nem da autoria.

Esta já é a terceira morte registrada na segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul desde esta madrugada. Horas Antes, Eduardo Ávalos de Matos, 20, havia sido assassinado com três tiros em uma festa no Bairro Estrela Porã. Em seguida, travesti não identificada foi encontrada morta a facadas no cruzamento da Rua 20 de Dezembro com a Rua Jandaia.