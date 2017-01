INVESTIGAÇÃO Adolescente de 12 anos é encontrada

morta com sinais de violência Homem sujo de sangue e com arranhões pelo corpo foi detido

Desaparecida há 3 dias, Ana Jaqueline Botelho, de 12 anos, foi encontrada morta, na manhã de hoje, com sinais de violência, na rua Tomé de Souza, ao lado da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, em Jardim. Homem que disse ter encontrado o corpo, confessou o crime.

Equipe Polícia Civil e Perícia Técnica foram acionadas. A adolescente estava com marcas de lesões na cabeça, supostamente feitas por pauladas, e pode ter sido abusada sexualmente, pois o corpo estava sem as roupas da parte de baixo, conforme o site ZDK News.

Um homem, ainda não identificado, disse ter encontrado o corpo e foi detido pelos policiais do 11º Batalhão de Polícia Militar, pois estava com as roupas sujas de sangue e arranhões pelo corpo. Há pouco ele teria confessado o crime.

*Atualizada às 14h11 para acréscimo de informações