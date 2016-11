Ato Infracional Adolescente dança com rapaz em

baile e o mata com facada no peito Corpo da vítima foi encontrado em meio a plantação de mandioca

21 NOV 2016 Por VÂNYA SANTOS 12h:14

TaNaMidiaNaviraí Adolescente de 15 anos foi apreendida no final de semana depois de matar, com facada no peito, Daniel Rodrigues Farias, 21 anos, durante um baile. Crime aconteceu na Aldeia Porto Lindo, na cidade de Japorã. Conforme divulgado pelo TáNaMídia Naviraí, momentos antes de ser assassinado, Daniel dançava com a adolescente em um baile que acontecia na aldeia. Horas depois, a garota resolveu ir embora e pediu que o irmão da vítima a levasse para casa. Os dois seguiam para a residência da menor e ela percebeu que Daniel estava logo atrás, ocasião em que a garota decidiu voltar para o baile. A adolescente contou que ao passar pelo rapaz, em meio a uma plantação de mandioca, ele a agarrou, tapou sua boca e a derrubou no chão. Ainda conforme a garota, ela conseguiu gritar e desferiu uma facada no peito de Daniel, que caiu. A testemunha teria voltado, pedido ao irmão que se levantasse e então seguiu para a festa. Já a adolescente foi para sua casa e jogou a faca em um capim. Corpo de Daniel foi encontrado pela manhã e a adolescente localizada pelo vice-capitão da aldeia, que a entregou à Polícia Militar de Mundo Novo.

