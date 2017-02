REQUINTES DE CRUELDADE Adolescente confessa ter matado e ateado fogo em corpo de jovem de 27 anos Ele disse que matou porque ela sabia do envolvimento dele em 'coisas erradas'

Adolescente de 17 anos confessou à polícia que matou mulher a facadas e queimou o corpo. O crime com requintes de crueldade aconteceu entre a noite de sexta-feira e manhã de sábado, em Bataguassu (MS). As informações são do site Da Hora Bataguassu.

O delegado Nilson Martins revelou que Laís Cristina Costa da Silva, de 27 anos, foi assassinada depois de desentendimento com o menor, pois sabia que ele estaria envolvido em 'coisas erradas'.

CRIME

Conforme relato do adolescente, ele foi até a casa da jovem tirar satisfação, quando ela teria dito para ele 'ficar de boa', caso contrário, ele 'iria ver'. Em seguida, o menor pegou uma faca de açougueiro e começou a desferir golpes na jovem.

Acreditando que a vítima já estava morta, ele dormiu na casa. Ao acordar, percebeu que Laís ainda estava viva e desferiu mais facadas até matá-la.

O adolescente contou ainda que tentou esquartejá-la, mas como não conseguiu, levou o corpo até o fundo da residência, o colocou entre dois colchões, jogou gasolina e ateou fogo.

VAGA EM UNEI

O delegado informou que o menor deverá ser autuado pelo ato infracional de homicídio qualificado com ocultação de cadáver e ficará recolhido em uma cela separada da delegacia de Bataguassu até que seja aberta uma vaga em uma Unidade Educacional de Internação (Unei) do estado. Caso isso não ocorra o adolescente deverá ser liberado em um prazo de cinco dias.