TRÂNSITO VIOLENTO Acidentes em rodovias matam 13 pessoas no fim de ano em Mato Grosso do Sul No caso mais recente, ocorrido no domingo, um casal morreu na MS-262

3 JAN 2017 Por TAINÁ JARA 05h:00

Veículo ficou destruído em acidente na MS-276 - Marcos Donzeli/Nova Notícias Os acidentes ocorridos nas rodovias estaduais e federais de Mato Grosso do Sul resultaram em pelos menos 13 mortos e 16 feridos, do dia 23 de dezembro 2016 a 1º de janeiro de 2017, relativos ao recesso de Natal e Ano Novo. O caso mais recente, ocorreu na noite do primeiro dia do ano e deixou seis pessoas feridas. A colisão aconteceu na rodovia MS-276, entre Anaurilândia e Batayporã - distante 311 quilômetros de Campo Grande. O acidente envolveu um veículo Astra, com placas de Dourados, ocupado por quatro pessoas, entre elas uma criança e um Fiat Strada, com placas de Rosana (SP) ocupado por um casal. Os veículos trafegavam em sentidos opostos e bateram de frente. Os ocupantes dos dois veículos sofreram ferimentos e foram socorridos até o Hospital Regional Francisco Dantas Maniçoba, na cidade de Nova Andradina. No mesmo dia, um casal morreu na rodovia MS-382, em Jardim - distante 230 quilômetros da Capital -, após o carro onde estavam cair em uma ribanceira e capotar. Thaynara Almeida, de 20 anos, e Genivaldo Ajala Nunes, de 26 anos, estavam em um veículo Fiat Uno e retornavam da cidade de Bonito. Além deles, uma criança que estava no carro também ficou ferida. (*) A reportagem completa está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.

