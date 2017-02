Coxim Ida de PM em acidentes passará

a custar R$ 171 em cidade Taxa começou a valer na última segunda-feira (20) em Coxim

Além do Sistema de Boletim de Trânsito Online implantado em alguns municípios do Estado, nessa semana em Coxim, caso a pessoa solicitar a presença dos Policiais Militares será cobrado uma taxa de 7 Uferms (Unidade Fiscal Estadual de Referencia de Mato Grosso do Sul,) que é equivalente a R$ 171, valor alterado todos os meses.

Segundo informações do site Edição Noticias, a mudança foi implantada pelo Governo do Estado. A Polícia Militar realizou nessa semana uma capacitação sobre a novidade.

Mesmo não solicitando a presença dos policiais militares, o condutor terá como opção acessar os sites da Polícia Militar (www.pm.ms.gov.br) ou Detran (www.detran.ms.gov.br) para registrar o boletim de ocorrência. Nesses sites, o cidadão irá encontrar um ícone B.O online, onde deverá preencher todas as informações e poderá anexar até quatro fotos sobre o acidente.

Após cadastrar as informações, o envolvido deve ir até a Polícia Militar e solicitar a impressão do documento. Os dados serão conferidos pelo policial responsável, que irá assinar e carimbar o documento. Entretanto, a impressão custará 3 Uferms, ou seja, R$ 73,29, também com alteração mensal.

Acidentes que envolvam vítimas, independente da lesão, a Polícia Militar deve ser acionada, o que vale também para crimes de trânsito.

A reportagem entrou em contato com a assessoria do Governo do Estado para saber mais informações sobre a nova medida, mas até a publicação dessa reportagem não houve retorno.